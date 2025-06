Per altri pentiti poi liberati non ho visto la stessa indignazione contro Giovanni Brusca

Per altri pentiti poi liberati non ho visto la stessa indignazione contro Giovanni Brusca. Inizio col dire che la legge sui collaboratori di giustizia, voluta dal dottor Falcone, non dev’essere modificata: semmai occorrerebbe assegnare al neo pentito personale specializzato al fine di evitare casi come quello di Scarantino. Chi scrive, proprio sul tema del pentitismo, ebbe un ruolo simile a Caronte. E se il dottor Falcone più volte chiese la mia presenza negli interrogatori, un motivo ci sarà stato. Detto questo, ora che le polemiche si accendono ancora

Inizio col dire che la legge sui collaboratori di giustizia, voluta dal dottor Falcone, non dev’essere modificata: semmai occorrerebbe assegnare al neo pentito personale specializzato al fine di evitare casi come quello di Scarantino. Chi scrive, proprio sul tema del pentitismo, ebbe un ruolo simile a Caronte. E se il dottor Falcone più volte chiese la mia presenza negli interrogatori, un motivo ci sarà stato. Detto questo, ora che l’indignazione si è affievolita per la libertà concessa a Giovanni Brusca, vorrei richiamare la vostra l’attenzione. Esprimo rispetto verso chi ha mostrato indignazione, soprattutto nei confronti dei parenti delle vittime di mafia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Per altri pentiti poi liberati non ho visto la stessa indignazione contro Giovanni Brusca

In questa notizia si parla di: indignazione - pentiti - liberati - visto

Brusca, indignazione politica per silenziare i pentiti? Segui la diretta con Peter Gomez - Il commento in diretta con il direttore Peter Gomez e il giornalista Giuseppe Pipitone In questi tempi difficili e straordinari, è ... Come scrive ilfattoquotidiano.it