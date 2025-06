Pensioni via agli incentivi per chi resta al lavoro | i requisiti Ecco la circolare Inps

Roma, 16 giugno 2025 – L’Inps apre le porte a nuove opportunità per chi desidera restare in attività: con la circolare appena pubblicata, i lavoratori potranno posticipare il pensionamento e vedere riconosciuti direttamente in busta paga i contributi a loro carico. Una misura pensata per incentivare la permanenza al lavoro e sostenere la continuità occupazionale. Scopriamo insieme i requisiti e le novità di questa importante manovra per il 2025.

Roma, 16 giugno 2025 – L’ Inps dà finalmente il via libera alla circolare che permette di ritardare il pensionamento e di ottenere in busta paga i contributi a carico del lavoratore che sarebbero dovuti finire all’ente previdenziale. E’ la carta introdotta dalla manovra per il 2025 che ha puntato decisamente sugli incentivi per far rinviare volontariamente l’uscita e favorire la permanenza al lavoro per i lavoratori che nel corso dell’anno conseguano la possibilità di lasciare l’attività. L’obiettivo dichiarato è far salire l’ età effettiva di pensionamento che oggi è intorno ai 64 anni: vediamo, nello specifico, quella che si configura come l’agevolazione principale a favore dei ritardatari della pensione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Pensioni, via agli incentivi per chi resta al lavoro: i requisiti. Ecco la circolare Inps

