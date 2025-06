Pensioni 2026 Inps | ‘Stop al pagamento differito del Tfs Tfr ai dipendenti pubblici’

La riforma delle pensioni nel 2026 si prospetta come una svolta significativa, con l’INPS che annuncia lo stop al pagamento differito del TFS e TFR ai dipendenti pubblici. Per anni, i lavoratori del settore pubblico hanno affrontato tempi di attesa più lunghi rispetto ai colleghi del privato, spesso creando disuguaglianze. Ora, questa novità promette di ridurre drasticamente le differenze, garantendo liquidità più rapide e un maggiore equilibrio tra i vari comparti.

‘ Stop al pagamento differito del TFSTFR ai dipendenti pubblici’ così cita la nuova relazione programmatica del servizio di vigilanza INPS su TFSTFR per il periodo 2026-2028, sono effettivamente anni che si cerca di ridurre i tempi in quanto per i lavoratori del settore privato i tempi di attesa sono praticamente insesistenti rispetto a quelli del settore pubblico. Il trattamento di fine rapporto viene infatti erogato mediamente al dipendente con l’ultima busta paga, entro quindi 30-45 giorni dopo che ha cessato il rapporto di lavoro, mentre nel settore pubblico i tempi sono decisamente più dilatati, circa 12 mesi se si tratta si cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età e di servizio. 🔗 Leggi su Pensionipertutti.it