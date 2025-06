Pensionati …in sicurezza | a Misterbianco il seminario della Fnp cisl contro truffe e raggiri agli anziani

Se sei un pensionato a Misterbianco, non perdere l'occasione di partecipare al seminario “Pensionati ...in SICUREZZA” della FNP CISL di Catania, in collaborazione con la Polizia di Stato. Un evento fondamentale per conoscere le strategie di prevenzione contro truffe e raggiri, proteggendo così il tuo benessere e la tua serenità. Il prossimo appuntamento è...

La FNP CISL di Catania, il sindacato dei pensionati, in collaborazione con la Polizia di Stato, promuove con orgoglio l’iniziativa “Pensionati .in SICUREZZA”, un ciclo di seminari dedicati alla prevenzione delle truffe e dei raggiri ai danni delle persone anziane. Il prossimo appuntamento è. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - “Pensionati …in sicurezza”: a Misterbianco il seminario della Fnp cisl contro truffe e raggiri agli anziani

In questa notizia si parla di: pensionati - sicurezza - cisl - truffe

MISTERBIANCO, 6 GIUGNO 2025 – GRAZIE A TUTTI! Secondo appuntamento questa mattina al Teatro Comunale di Misterbianco per il seminario “Pensionati …in SICUREZZA”, promosso dalla FNP CISL di Catania con la collaborazione della Polizia di St Vai su Facebook

CISL Nazionale (@CislNazionale) Vai su X

“Pensionati …in sicurezza”: a Misterbianco il seminario della Fnp cisl contro truffe e raggiri agli anziani; ‘Non farti rubare l’estate’. La Cisl contro le truffe; FNP Cisl, Adiconsum e First Cisl lombardi, al via la campagna di sensibilizzazione contro le truffe informatiche.

“Pensionati …in sicurezza”: a Misterbianco il seminario della Fnp cisl contro truffe e raggiri agli anziani - in SICUREZZA”, un ciclo di seminari dedicati alla preven ... Lo riporta cataniatoday.it

Truffe on line: Cisl, attenzione a falsi sms dell'Inps - A lanciare l'allarme è la Federazione Pensionati della Cisl Palermo Trapani. Riporta ansa.it