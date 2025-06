Pellegatti provoca | Milan Futuro? Mettiamolo in Terza Categoria tanto …

Carlo Pellegatti solleva il velo su un futuro incerto per il Milan, evidenziando le responsabilità e le scelte che hanno condotto alla retrocessione in Serie D. La sua analisi appassionata invita a riflettere sul cammino del club e sulle sfide da affrontare per risalire la china. È ora di rimboccarci le maniche e ripartire con determinazione, perché il vero Milan si costruisce anche nei momenti difficili.

Carlo Pellegatti ha parlato delle responsabilità verso il Milan Futuro e di alcune scelte che hanno portato alla retrocessione in Serie D.

