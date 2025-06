Pellegatti | Non leggo di responsabilità per il Milan Futuro in Serie D

Carlo Pellegatti solleva un tema delicato e cruciale: la mancata assunzione di responsabilità dietro la retrocessione del Milan in Serie D. In un calcio spesso segnato da scelte discutibili, il noto commentatore evidenzia come l’assenza di protagonisti pronti a fare mea culpa possa compromettere il futuro del club. La domanda ora è: chi avrà il coraggio di prendere le redini e cambiare rotta?

Carlo Pellegatti ha commentato la retrocessione del Milan Futuro in Serie D. Secondo lui, nessuno si prende la reale responsabilità. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Pellegatti: “Non leggo di responsabilità per il Milan Futuro in Serie D”

