Pellegatti | I soldi per Xhaka non sono buttati via il Milan deve capirlo

Carlo Pellegatti sottolinea che i soldi spesi dal Milan per acquistare Xhaka non sono un investimento sprecato, ma una scelta strategica fondamentale. Il noto giornalista invita la società rossonera a comprendere il valore e il potenziale di questo acquisto, che potrebbe rivelarsi decisivo nel rilanciare il team. In un mercato sempre più competitivo, ogni mossa conta: il futuro del Milan potrebbe dipendere proprio da questa decisione.

Carlo Pellegatti ha parlato della strategia del Milan per prendere Xhaka. Bisogna capire, secondo il giornalista che è un investimento. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Pellegatti: “I soldi per Xhaka non sono buttati via, il Milan deve capirlo”

In questa notizia si parla di: pellegatti - xhaka - milan - soldi

#Calciomercato #Milan, #Pellegatti: "#Xhaka nome vero". Il piano per #TheoHernandez #SempreMilan Vai su Facebook

Pellegatti: “I soldi per Xhaka non sono buttati via, il Milan deve capirlo”; Calciomercato Milan, Pellegatti: “Xhaka nome vero”. Il piano per Theo; Calciomercato Milan, acquisti, cessioni, rumors e trattative | LIVE News.

Calciomercato Milan, Pellegatti: “Xhaka nome vero”. Il piano per Theo - Carlo Pellegatti, tifoso rossonero, ha fatto il punto sul calciomercato del Milan parlando di Theo Hernandez e Xhaka. Secondo informazione.it

Quanti soldi spenderà il Milan sul mercato, secondo Pellegatti - Secondo Carlo Pellegatti, Milan e Manchester City hanno trovato l’intesa per la cessione di Tijjani Reijnders. Da msn.com