Pedullà su Calhanoglu | Voci sul Galatasaray non campate in aria ma sarà tutto più chiaro quando…

Le voci sul possibile trasferimento di Hakan Calhanoglu al Galatasaray non sono affatto infondate, ma basate su dati concreti e dettagliati. Alfredo Pedullà, esperto di mercato, ha chiarito che la situazione è molto più chiara di quanto sembri, con l’Inter e il club turco pronti a negoziare. Dopo quattro anni ad Appiano Gentile, il turco potrebbe davvero cambiare aria, e tutto fa pensare che questa mossa sia ormai prossima.

Il noto esperto di mercato, Alfredo Pedullà, ha commentato le voci sul futuro di Hakan Calhanoglu. L'analisi della situazione con il Galatasaray. Le attenzioni dell ' Inter sul calciomercato in uscita sono tutte concentrate su Hakan Calhanoglu. Il turco piace moltissimo al Galatasaray, che sarebbe pronto a presentare un'offerta concreta ai nerazzurri. Presumibile che l'ex Milan, dopo 4 anni passati ad Appiano Gentile, voglia cambiare aria e tornare in patria per firmare un ultimo importante contratto. Il noto esperto di mercato, Alfredo Pedullà, ha commentato la situazione sui suoi canali social.

Calhanoglu Galatasaray, offerta ufficiale all’Inter? 40 milioni sul piatto, lo scenario - Il Galatasaray non si ferma e sognano in grande: dopo aver portato Leroy Sané, sono pronti a lanciare un’offerta ufficiale da 40 milioni di euro all’Inter per Hakan Calhanoglu.

Sky Sport: “All'Inter non è arrivato nulla dell'interesse del Galatasaray per Calhanoglu”. Vai su Facebook

