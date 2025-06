Pedullà su Calhanoglu | In ogni sessione di mercato esce di tutto e di più su di lui Prima il Gala parli con l’Inter

Ogni mercato estivo infiamma le voci su Hakan Calhanoglu, spesso tra realtà e speculazioni. Alfredo Pedullà, noto esperto di calciomercato, ha fatto chiarezza sulle voci riguardanti il centrocampista dell’Inter e il possibile trasferimento al Galatasaray. Tra rumors e conferme, l’attenzione resta alta: cosa succederà davvero? Scopriamo insieme le ultime novità e il futuro di Calhanoglu.

Pedullà, l’esperto di mercato ha parlato così delle voci riguardanti Hakan Calhanoglu al Galatasaray: le sue dichiarazioni. Alfredo Pedullà, il giornalista esperto di calciomercato, nel corso di un video sul suo canale YouTube, ha parlato così delle voci riguardanti il centrocampista dell’Inter Hakan Calhanoglu al Galatasaray. LE PAROLE DI PEDULLA’ – «In ogni sessione di mercato esce di tutto e di più su di lui: prima c’è il Bayern, poi l’arabo, poi il turco, per l’Inter è incedibile. Io adesso mi rendo conto che l’appeal del Galatasaray possa esserci, perché è un club importante, ma ha questo difetto che è una scelta: pagare gli ingaggi ma meno i cartellini. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Pedullà su Calhanoglu: «In ogni sessione di mercato esce di tutto e di più su di lui. Prima il Gala parli con l’Inter»

