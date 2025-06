Pedro rinnova con Lazio fino al 2026

Pedro rinnova con la Lazio fino al 2026, consolidando il suo ruolo di protagonista anche a 37 anni. La sua esperienza e il suo talento sono un patrimonio prezioso per i biancocelesti, che continuano a credere nel valore del giocatore spagnolo. Mentre sui social si scatenano commenti e polemiche, la dirigenza conferma la fiducia in Pedro, contribuendo a rafforzare il progetto Lazio. Il suo futuro in biancoceleste promette ancora grandi emozioni.

2025-06-16 12:29:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito dell’ultima news riguardante la Serie A: IL Lazio annunciato lunedì mattina il Rinnovo Pedro Con il club di Roma di Una stagione ulteriore. L’Internazionale spagnolo continuerĂ a indossare la maglietta celeste fino al 30 giugno 2026. L’esperienza di Pedro e il buon livello che continuano a dimostrare nonostante il suo 37 anni, curva 38 il 28 luglio sono stati fondamentali per il Lazio per estendere un anno piĂą il contratto del giocatore canarico. Pedro ha firmato per Lazio nella stagione 2021-22 e da allora ha aggiunto 176 partite e 34 gol Con la squadra italiana, diventando uno dei referenti all’interno del campo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

