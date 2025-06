Pedro rinnova con la Lazio e i tifosi del Napoli festeggiano | Ti perdoniamo anche se ci fai tripletta contro

Il rinnovo di Pedro con la Lazio, fino al 2026, ha acceso il dibattito tra tifosi italiani. Mentre i biancocelesti applaudono l’esperienza e il talento del veterano spagnolo, i supporter partenopei non nascondono il loro sarcasmo, pronti a perdonarlo anche in caso di tripletta contro. In un panorama calcistico fatto di visioni contrastanti, una cosa è certa: la passione per il calcio e le emozioni non si fermano mai.

La Lazio ha annunciato il rinnovo di Pedro di un ulteriore anno, fino al 2026. Il 37enne spagnolo vestirà ancora la maglia biancoceleste, e in Italia regnano due visioni contrastanti. Pedro rinnova con la Lazio: le reazioni contrastanti tra i tifosi biancocelesti e napoletani. Da un lato, i tifosi laziali vorrebbero che il presidente Lotito e il ds Fabiani ringiovanissero la squadra, ingaggiando (o rinnovando) calciatori non sotto la soglia dei 40 anni. Su X si legge ad esempio: @Gabriel94751519: Società allo sbando rinnovate i 40enni per non fare mercato.vendi e vattene. @tizianelloo: acquisto generazionale, grazie presidente! vendi e vattene. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Pedro rinnova con la Lazio e i tifosi del Napoli festeggiano: “Ti perdoniamo anche se ci fai tripletta contro”

In questa notizia si parla di: pedro - lazio - tifosi - rinnova

Lazio, fissato l’appuntamento per il rinnovo di Pedro | Calciomercato - La Lazio ha ufficialmente fissato l’appuntamento per il rinnovo del contratto di Pedro, dopo il successo contro il Lecce.

Pedro rinnova fino al 2026 con la Lazio A notificarlo ufficialmente è il club biancoceleste, attraverso il comunicato diramato attraverso le proprie piattaforme istituzionali Pedrito continua a regalarci gioie e +3 che noi siamo pronti a goderceli tutti! Vai su Facebook

Pedro rinnova con la Lazio: è ufficiale; UFFICIALE - Eroe scudetto per i tifosi del Napoli, Pedro rinnova con la Lazio: l'annuncio; Pedro rinnova con la Lazio e i tifosi del Napoli festeggiano: “Ti perdoniamo anche se ci fai tripletta contro”.

Con un comunicato comparso sul proprio sito, la Lazio ha ufficializzato il rinnovo contrattuale di Pedro - Era già nell'aria da giorni, mancava solamente l'ufficialità che è arrivata questa mattina: Pedro Rodriguez sarà un giocatore della Lazio per un'altra stagione. Secondo laziopress.it

Calcio: Pedro rinnova con la Lazio, insieme fino al 2026 - L'attaccante, come ufficializzato dalla società attraverso una nota, ha rinnovato il contratto ed resterà in maglia biancoceleste fino al 30 g ... Da tuttosport.com