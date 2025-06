Pedro Pascal nominato a New York il suo sosia perfetto vince burrito gratis | il video

In una giornata indimenticabile a New York, George Guntas si è guadagnato il titolo di miglior sosia di Pedro Pascal, scatenando risate e divertimento. La sua gara goliardica ha portato un premio speciale: 50 dollari e un anno di burrito gratis, in un gesto scherzoso per celebrare l’attore. Scopri come questa simpatica avventura si è trasformata in un’esilarante lezione di humor e creatività. E il video vi farà sicuramente sorridere!

Un uomo di nome George Guntas ha trascorso una giornata molto divertente a New York, nominato migliore sosia di Pedro Pascal in una goliardica gara. Il premio? 50 dollari e un anno di burrito gratis da un ristorante che voleva dare una scherzosa lezione a Pedro.

