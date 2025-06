Pedro Pascal il sosia che ha vinto il contest a New York è davvero identico alla star di The Last of Us

A New York, un entusiasmante concorso ha premiato il sosia di Pedro Pascal, star di Hollywood e icona di "The Last of Us". Con un'accuratezza sorprendente, il vincitore ha catturato l'essenza dell'attore, diventando protagonista della scena cittadina.

Un contest tenutosi a New York ha decretato il sosia più somigliante alla star di Hollywood ed è davvero impressionante quanto sia identico In occasione della festa del papà, che negli Stati Uniti si è celebrata ieri, uno dei "daddy" più amati del cinema e della televisione è stato omaggiato a New York: Pedro Pascal. Per le strade del Lower East Side si è tenuto un concorso per sosia di Pedro Pascal, dove i fan hanno incoronato Pedro #5, il papà di Brooklyn George Gountas, per la maggiore somiglianza con la star di The Last of Us e tra non molto al cinema con il reboot de I Fantastici 4. Anche Gountas lavora in realtà nel settore televisivo: è il designer delle luci .

