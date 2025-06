Pedro Neto-Fernandez gol di classe | per Maresca esordio ok Il Chelsea supera il Los Angeles di Giroud

In un weekend di emozioni, Pedro Neto Fernandez incanta con un gol di classe, mentre Maresca fa il suo esordio vincente. Il Chelsea supera il Los Angeles di Giroud, rafforzando la propria posizione nel Gruppo D, insieme a Flamengo ed Esperance Tunisi. Gli inglesi si confermano protagonisti, dimostrando grinta e talento in una sfida ricca di adrenalina e passione calcistica.

Gli inglesi, inseriti nel gruppo D con Flamengo ed Esperance Tunisi battono gli statunitensi ad Atlanta. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Pedro Neto-Fernandez, gol di classe: per Maresca esordio ok. Il Chelsea supera il Los Angeles di Giroud

In questa notizia si parla di: pedro - neto - fernandez - classe

Risultati Mondiale per Club LIVE: Chelsea in vantaggio contro il Los Angeles FC! A segno Pedro Neto - Il Mondiale per Club entra nel vivo con emozionanti sfide in America, e il Chelsea si conferma protagonista battendo il Los Angeles FC grazie alla rete di Pedro Neto.

L’Avellino nelle ultime ore ha trovato l’accordo con la #Lazio per il prestito del classe 2005 Alessandro #Milani. Il giocatore, che in questa annata ha collezionato tre gol e cinque assist in 32 presenze stagionali, attualmente è impegnato in Sud America per le Vai su Facebook

Pedro Neto-Fernandez, gol di classe: per Maresca esordio ok. Il Chelsea supera il Los Angeles di Giroud; Chelsea due gol per battere il Los Angeles FC all’esordio!; Chelsea, due gol per battere il Los Angeles FC all’esordio!.

Pedro Neto-Fernandez, gol di classe: per Maresca esordio ok. Il Chelsea supera il Los Angeles di Giroud - 0 il Los Angeles Fc grazie ai gol di Pedro Neto al 34' ed Enzo Fernandez al 79'. Come scrive gazzetta.it

Pedro Neto, che classe dell’ex Lazio contro il City: il video è già virale sul web - Pedro Neto, l’ex Lazio sta facendo molto parlare di se in Premier e contro il City si è reso protagonista di una grande azione Con la Lazio è stata una meteora, ma approdato in Premier è una vera ... Riporta lazionews24.com