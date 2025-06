Pedro il futuro è ancora biancoceleste | ufficiale il rinnovo fino al 2026

Pedro il futuro 232 ancora biancoceleste: ufficiale il rinnovo fino al 2026. La Lazio conferma il suo talento e la sua passione, dando continuità a un giocatore che ha saputo fare la differenza tra campionato e coppe. Con 14 gol e 5 assist nelle ultime stagioni, Pedro si prepara a scrivere nuovi capitoli di successo con la maglia dei biancocelesti. Per Pedro si apre un nuovo entusiasmante triennio che promette altre grandi emozioni.

Roma, 16 giugno 2025 – Ci sarà ancora la Lazio nel futuro di Pedro: il giocatore spagnolo ha rinnovato il contratto con il club biancoceleste per un'ulteriore stagione, fissando la data di scadenza al 30 giugno del 2026. Nella stagione appena trascorsa, l'ex Barcellona è stato uno dei più positivi della squadra, come dimostrano i 14 gol e i 5 assist messi a referto in 44 partite stagionali tra Serie A, Europa League e Coppa Italia. Per Pedro si tratterà della quinta stagione consecutiva in maglia biancoceleste, la sesta a Roma, dato che nell'estate del 2020 si è trasferito a titolo gratuito dal Chelsea alla Roma. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net