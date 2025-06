Pedofilo ricercato dal Regno Unito arrestato in Umbria Si nascondeva sotto falso nome

La lotta contro la criminalità internazionale si fa sempre più efficace grazie alla collaborazione tra forze di polizia di diversi paesi. Recentemente, un pericoloso pedofilo ricercato dal Regno Unito è stato arrestato in Umbria, nascosto sotto falso nome. Questo intervento dimostra come il lavoro di squadra possa fare la differenza nel contrastare i crimini più gravi e proteggere le vittime. La giustizia, anche a distanza di anni, non si ferma mai.

Terni, 16 giugno 2025 – Un belga di 52 anni, condannato in via definitiva nel Regno Unito a 13 anni di reclusione per gravi reati sessuali su minori, commessi in Inghilterra negli anni tra il 2002 e il 2006, è stato arrestato nei giorni scorsi dai Carabinieri di Ferentillo (Terni) in esecuzione di un mandato di cattura emesso dalle autorità britanniche, al termine di un'attività di cooperazione internazionale di polizia. La possibile presenza dell'uomo in Italia era stata segnalata da Interpol Manchester (Regno Unito) alla Divisione Interpol Roma del servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia (SCIP) della Direzione centrale della Polizia criminale, che ha avviato un'articolata attività investigativa sulla base delle informazioni trasmesse dal collaterale britannico.

