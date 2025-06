Pd Elly Schlein ad Amsterdam e mezzo partito in piazza contro Israele

In un clima di tensione e fervore politico, le piazze italiane si trasformano in scenari di manifestazioni ideologiche, spesso polarizzate. Dopo le recenti proteste ad Amsterdam e le iniziative contro Israele, anche Roma si prepara a un corteo che promette di accendere nuovamente i riflettori su questa controversa questione. È evidente come ogni occasione venga sfruttata per esprimere opinioni forti e contrastanti, alimentando un dibattito che si fa sempre più acceso e complesso.

Ogni occasione per scendere in piazza (contro Israele) è buona. E così ecco che si apprende che questo sabato, 21 giugno, esponenti del Pd saranno in piazza a Roma per prendere parte alla manifestazione contro il riarmo. Fonti di partito infatti hanno confermato che "qualcuno del Pd ci sarà". Un corteo che, con la complicità dell'attacco all'Iran, si trasformerà nella consueta parata contro Israele, parata ormai ricorrente ma soggetta a recrudescenze più cariche d'odio ora che Tel Aviv si sta prendendo la briga di provare a far crollare il regime degli ayatollah e il loro programma atomico. Bene, il punto è che ad aggiungere un pizzico di pepe, ad aggiungere grottesco al grottesco, c'è il fatto che per certo, in piazza, non ci sarà la segretaria dem, Elly Schlein.

