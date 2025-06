Paycare pressing dei sindacati | Rispetto della clausola sociale

La recente assegnazione del servizio di Customer Care e gestione dei Sistemi Informativi regionali a un nuovo raggruppamento temporaneo di imprese ha sollevato preoccupazioni tra i lavoratori di Konecta Paycare a Monteriggioni. Giuseppe Cesarano, segretario generale di Fim Cisl Siena, esprime apprensione sul rispetto della clausola sociale e sul futuro occupazionale degli attuali dipendenti. La questione apre un dibattito importante sulla tutela dei diritti e la continuità occupazionale in un contesto di cambiamenti aziendali.

Preoccupazione per il futuro occupazionale dei lavoratori attualmente impiegati alla sede di Monteriggioni di Konecta Paycare srl. Lo afferma Giuseppe Cesarano (nella foto), segretario generale di Fim Cisl Siena. Questo alla luce, spiega Cesarano, "della comunicazione formale del cambio di appalto per il servizio di Customer Care e gestione dei Sistemi Informativi regionali affidato da Aria Spa al nuovo raggruppamento temporaneo di impresa composto da BVTech Spa (mandataria) e Network Contacts Srl (mandante)". Aggiunge Cesarano, riguardo alla questione che interessa i ventisei lavoratori direttamente interessati: "La normativa vigente in materia di clausola sociale (Legge 112016, articolo 1 comma 10) tutela i lavoratori in caso di subentro tra imprese per appalti analoghi, imponendo la continuità occupazionale per il personale impegnato nelle stesse attività di call center.