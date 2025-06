Paura per un ragazzino Vaga di notte in strada | lo salvano gli agenti

Una notte inquietante per un ragazzino di soli 10 anni, che vagava solitario lungo una strada pericolosa senza marciapiedi. Fortunatamente, una pattuglia della polizia, in servizio di controllo territoriale, ha notato il bambino e si è fermata prontamente. La loro prontezza ha evitato possibili drammi e dimostrato come l’attenzione e la vicinanza delle forze dell’ordine possano fare la differenza in situazioni di emergenza. Un esempio di cura e protezione al servizio dei più deboli.

Vagava da solo, in piena notte, lungo via della Montagnola, una strada pericolosa perché non dotata di marciapiedi lungo tutto il tratto. Così un bambino di soli 10 anni è stato notato da una pattuglia della polizia che si trovava in zona per i controlli del territorio. E’ successo tra ieri e sabato, attorno alle 2. Gli agenti hanno visto il minore a bordo strada che camminava e si sono fermati subito senza spaventarlo. Anche se era tarda notte c’era ancora un via vai di automobili in transito per gli spostamenti della serata del week end e per il bambino trovarsi lì poteva essere pericoloso. Due le pattuglie delle Volanti che si sono avvicinate e lo hanno protetto posizionandosi in modo che non finisse sotto a qualche veicolo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Paura per un ragazzino. Vaga di notte in strada: lo "salvano" gli agenti

