Paura in farmacia | rapinatore con il coltello si fa consegnare l' incasso

Una scena di paura e tensione si è consumata questa mattina in una farmacia di San Fruttuoso, dove un rapinatore armato di coltello ha fatto irruzione minacciando la dottoressa e chiedendo l’incasso. Un episodio che scuote la tranquillità del quartiere, lasciando la comunità in allerta e sotto shock. Scopriamo insieme i dettagli di questa inquietante vicenda e le misure di sicurezza adottate per garantire la nostra serenità.

Paura a San Fruttuoso in via Contubernio Giovanni Battista d'Albertis. Poco prima delle ore 8 di lunedì 16 giugno 2025 un uomo con un casco in testa e armato di un coltello da cucina è entrato nella farmacia Nostra Signora del Monte - Dr Max e ha minacciato la dottoressa intimandole di. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Paura in farmacia: rapinatore con il coltello si fa consegnare l'incasso

