Paura a Molfetta si blocca la ruota panoramica | vigili del fuoco salvano bimba e nonno

Momenti di grande tensione a Molfetta, dove la ruota panoramica si è bloccata improvvisamente, creando panico tra visitatori e residenti. Grazie all'intervento tempestivo dei vigili del fuoco, una bambina e il suo nonno sono stati salvati da una situazione potenzialmente pericolosa. Un episodio che sottolinea l'importanza della prontezza dei soccorritori e della sicurezza nelle attrazioni pubbliche, ricordando che la prevenzione salva vite.

