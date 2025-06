Paura a Chiaia | automobilina impatta contro una panchina due feriti

In via Chiaia, nel cuore pulsante di Napoli, un incidente ha scosso la tranquillità del mattino. Un'automobile si è schiantata contro una panchina, provocando due feriti e lasciando i passanti increduli per la violenza dell’impatto. Carla de Ciampis, testimone oculare, descrive un episodio che sembrava un attimo di paura e caos, come se fosse stato un attentato, ma fortunatamente si tratta di un tragico incidente. La scena testimonia ancora una volta quanto possa essere imprevedibile la vita urbana.

"Sembrava un attentato, è stato tutto così rapido, il rumore dell'impatto, le urla, un'auto sopra una panchina": a raccontare cosa accaduto poco dopo le 10.30 di oggi in pieno centro, a Chiaia, è la giornalista Carla de Ciampis, che si trovava in zona. "In via Chiaia - spiega de Ciampis

