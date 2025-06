Passerella Ciclopedonale sull' Arno a San Giovanni La rivendicazione delle Liste Civiche

Arezzo, 16 giugno 2025 – La tanto attesa passerella ciclopedonale sull'Arno a San Giovanni sta finalmente prendendo forma. La Giunta comunale, guidata dalla sindaca Valentina Vadi, ha annunciato la costituzione di un team di professionisti incaricato della progettazione di questa opera strategica. Un collegamento che promette di rivoluzionare il quartiere Oltrarno, offrendo sicurezza, sostenibilità e un nuovo volto alla mobilità urbana, rispondendo alle rivendicazioni delle liste civiche e dei cittadini.

Arezzo, 16 giugno 2025 – La Giunta comunale guidata dalla sindaca Valentina Vadi ha annunciato ufficialmente la presentazione del raggruppamento temporaneo di professionisti incaricato della progettazione della nuova passerella ciclopedonale sul fiume Arno, in corrispondenza del ponte Ipazia d'Alessandria. Un'opera strategica attesa da anni dai residenti del quartiere Oltrarno, che punta a garantire un collegamento moderno, sicuro e sostenibile per pedoni e ciclisti. Il progetto sarà realizzato grazie a un finanziamento di 6 milioni di euro da parte di Autostrade per l'Italia, a cui si aggiungono ulteriori 700mila euro destinati al consolidamento delle pile del ponte. 🔗 Leggi su Lanazione.it