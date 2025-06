Passeggiata tra sporcizia ed erbacce a Villa Sperlinga | La città abbandonata

Domenica pomeriggio, tornata nella mia città natale, ho deciso di fare una semplice passeggiata con il mio cane vicino a Villa Sperlinga. Ma ciò che ho visto mi ha lasciata senza parole: un luogo abbandonato, tra erbacce cresciute e rifiuti sparsi ovunque. È difficile accettare che la nostra amata zona sia diventata una vasta discarica a cielo aperto, un sintomo di incuria e abbandono che dobbiamo urgentemente affrontare.

