Passeggiata della salute e screening gratuiti chiudono il progetto dedicato agli over 65

si è trasformata in un momento di benessere e prevenzione, offrendo agli over 65 l’opportunità di prendersi cura della propria salute in modo gratuito e coinvolgente. Un’iniziativa che ha rafforzato il senso di comunità e sensibilizzato sull’importanza di uno stile di vita attivo. Con questa esperienza si conclude il progetto, lasciando un’impronta positiva nel cuore di tutti i partecipanti e nella comunità locale.

Realizzato dalla cooperativa sociale Demetra insieme all'ambito territoriale sociale di Taurianova e grazie al contributo della Città metropolitana di Reggio Calabria settore politiche sociali, si è concluso, sabato 14 giungo il progetto Salute e movimento. Una tranquilla e rilassante passeggiata. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - Passeggiata della salute e screening gratuiti chiudono il progetto dedicato agli over 65

