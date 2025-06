Passeggiata al chiaro di luna a Monte Pellegrino | trekking serale per chi ama l' astronomia

Vivi un’incantevole serata sotto le stelle con la passeggiata al chiaro di luna a Monte Pellegrino, un trekking serale pensato per gli amanti dell’astronomia e della natura. Dopo il grande successo della prima edizione, torna questa esperienza unica che unisce escursioni, osservazioni celesti e panorami mozzafiato, culminando con una deliziosa cena vista mare. Un’occasione imperdibile per scoprire la magia del cielo notturno e lasciarsi affascinare dalla bellezza di Palermo illuminata dalla luna.

Venerdì 4 luglio torna la passeggiata al chiaro di Luna a Monte Pellegrino. Dopo l'enorme successo della prima edizione, si replica l'esperienza con una nuova serata di trekking, astronomia e natura. Si parte dal Santuario di Santa Rosalia per raggiungere un punto panoramico per la cena.

