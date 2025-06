Passeggia con i famigliari si allontana e scompare | in corso ricerche di un turista

Un tranquillo pomeriggio a Malcesine si è trasformato in un'angosciosa ricerca: Heinz Buhlheller, turista tedesco di 73 anni, è scomparso dopo aver passeggiato con la famiglia. Da sabato scorso, le autorità e i volontari sono impegnati in una battaglia contro il tempo, sperando di ritrovare l'uomo e riportarlo sano e salvo. La sua storia ci ricorda quanto sia importante la sicurezza dei nostri cari.

Sono in corso da sabato scorso, 14 giugno, le ricerche di Heinz Buhlheller, turista tedesco di 73 anni scomparso a Malcesine. Dell'uomo, ospite dell'hotel Panorama e forse sofferente di demenza senile, non c'è ancora alcuna traccia. L'ultima volta che è stato visto, Heinz Buhlheller. 🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - Passeggia con i famigliari, si allontana e scompare: in corso ricerche di un turista

