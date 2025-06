Partecipa al concorso Balconi Fioriti fai vedere quanto è bella Bologna

Balconi Fioriti è molto più di un semplice concorso: è un gesto d’amore e rinascita urbana. In un momento in cui la disillusione spesso prevale, questa iniziativa celebra la bellezza di Bologna attraverso i suoi spazi più intimi e colorati. Partecipare significa contribuire a trasformare ogni balcone in un capolavoro di fioritura, riscoprendo il valore del patrimonio comune. Mostriamo insieme quanto Bologna possa essere meravigliosamente fiorita e viva.

In un’epoca segnata da disillusione civica e crescente trascuratezza dello spazio urbano, la bellezza diventa un atto di amore per la propria città. Con questo spirito nasce Balconi Fioriti, l’iniziativa ideata da Il Resto del Carlino e Confabitare per celebrare i 140 anni dello storico quotidiano bolognese, attraverso un gesto semplice ma potente: far fiorire la città. Il progetto invita i cittadini a partecipare attivamente, fotografando i propri spazi fioriti: balconi, terrazze, giardini, cortili o anche semplici angoli verdi domestici, e inviando lo scatto all’indirizzo email info@confabitare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Partecipa al concorso Balconi Fioriti, fai vedere quanto è bella Bologna

Domenica 1° giugno parte il concorso Balconi Fioriti, giunto alla XVII edizione. Abbiamo distribuito i nuovi numeri ai partecipanti, ad alcuni li abbiamo lasciati nella cassetta della posta. Preghiamo di esporli in modo visibile. Per chi non l’avesse ricevuto può ve Vai su Facebook

