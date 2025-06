Parte la diffica al Cipess contro il Ponte | Alternative ignorate incremento costi e motivazione Iropi infondate

L'associazione "Invece del Ponte" ha avviato una diffida contro il CIPESS, contestando le alternative ignorate e denunciando un incremento dei costi con motivazioni infondate. Questa iniziativa apre un nuovo fronte nel dibattito sul futuro del ponte, sottolineando l'importanza di un processo trasparente e condiviso. La partita si fa ancora piĂą complessa: ecco tutti i dettagli sulla controversia in atto.

Parte l'annunciata diffida al Cipess dall'associazione "Invece del Ponte – cittadini per lo sviluppo sostenibile dell’area dello Stretto”. Contestata, con formale diffida al Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile, la procedura di approvazione del. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Parte la diffica al Cipess contro il Ponte: "Alternative ignorate, incremento costi e motivazione Iropi infondate"

In questa notizia si parla di: cipess - ponte - diffica - alternative

Ponte sullo Stretto, Ciucci: "Documentazione al Cipess entro giugno". Possibile coinvolgimento di Anas come stazione appaltante - Il progetto del ponte sullo Stretto di Messina procede, con l’obiettivo di presentare tutta la documentazione al CIPESS entro fine giugno.

Parte la diffica al Cipess contro il Ponte: Alternative ignorate, incremento costi e motivazione Iropi infondate; Progetto Ponte, Bonelli diffida il Cipess: Non può approvarlo e vi spiego perché; VIDEO | Invece del Ponte diffida il Cipess dal dire sì al progetto, Una sola paginetta per non trovare alternative ai piloni.

Ponte sullo Stretto, domani in commissione gli effetti su territorio e occupazione. L'associazione "Invece del Ponte" diffida il Cipess - "Ponte sullo Stretto di Messina – Effetti sul Territorio e sull'Occupazione". Come scrive msn.com

“Il progetto Ponte non può essere approvato, diffidiamo il Cipess” - Ecco perché non può essere approvato il progetto ponte sullo Stretto. Riporta msn.com