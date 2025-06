Parte da Lesa il progetto della Regione per rilanciare la pesca nel Lago Maggiore

Il progetto della Regione Piemonte, che parte da Lesa e dal Goldo di Solcio, rappresenta un'occasione unica per riscoprire la pesca come esperienza multisensoriale e valorizzare le tradizioni locali. In un’epoca in cui il turismo sostenibile diventa priorità, questa iniziativa coinvolge operatori e istituzioni, puntando a riscoprire le bellezze e le vocazioni del Lago Maggiore, rafforzando il legame tra comunità e natura e creando un nuovo ponte tra passato e futuro.

Parte da Lesa, dal Goldo di Solcio, il nuovo progetto della Regione Piemonte che punta a rilanciare la pesca sul Lago Maggiore, coinvolgendo operatori e istituzioni, in una iniziativa integrata a carattere multisensoriale. L'assessorato al Turismo riconosce infatti la forza trainante del. 🔗 Leggi su Novaratoday.it © Novaratoday.it - Parte da Lesa il progetto della Regione per rilanciare la pesca nel Lago Maggiore

In questa notizia si parla di: lesa - progetto - regione - rilanciare

Il rilancio della pesca nel Lago Maggiore parte dal Golfo di Solcio.

La Regione stanzia 21 milioni per rilanciare il litorale laziale: - Si intitolava così il bando indetto dalla Regione per rimodellare e rilanciare la costa del Lazio ... Come scrive ilmessaggero.it

Un progetto per rilanciare le aree interne della Campania - ha dichiarato: "Il progetto PINQuA Irpinia rappresenta un'opportunità concreta per il rilancio delle aree interne della Campania. ansa.it scrive