Parrocchia di San Modesto nel weekend si celebra il Corpus Domini

Il weekend a Benevento si anima di spiritualità e tradizione con la celebrazione del Corpus Domini presso la parrocchia di San Modesto. Dal 19 al 22 giugno, la comunità si unisce in preghiera e devozione, iniziando con il triduo di preparazione e culminando in solenni liturgie presiedute da figure di spicco. Un’occasione imperdibile per vivere intensamente questa festa di fede e condivisione, che arricchisce il cuore di tutti i partecipanti.

Da venerdì 20 a domenica 22 giugno la Chiesa di San Modesto di Benevento celebrerà la solennità del Corpus Domini. Da giovedì 19 giugno inizierà il triduo di preparazione alla Festa del Corpus Domini. Alle ore 18:30 la Santa Messa sarà celebrata da don Gaetano Kilumba Papa parroco della SS. Addolorata. Venerdì 20 giugno alle ore 18:30 Santa Messa presieduta da Mons. Abramo Martignetti Rettore della Cattedrale di Benevento. Sabato 21 giugno alle ore 18:30 Santa Messa di conclusione del triduo officiata da don Giovanni Rossi parroco in Tocco Caudio e Campoli. Quest'anno in coincidenza con l'anno giubilare la processione diocesana del Corpus Domini di domenica 22 giugno, presieduta dall'Arcivescovo Mons.

