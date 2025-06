Parma avanti con i colloqui | De Rossi sullo sfondo ma c' è la pista estera

Stia stringendo intorno alla scelta del nuovo allenatore, con il Parma che accelera sul fronte internazionale. Mentre Daniele De Rossi resta un nome caldo, le candidature estere stanno emergendo come alternative convincenti. La novità delle ultime ore, però, è questa: pare che il cerchio si stia chiudendo su una decisione decisiva, pronta a cambiare il volto della stagione gialloblù. Rimanete sintonizzati, perché il futuro del Parma potrebbe essere più vicino di quanto si immagini.

Continua il casting per l’allenatore in casa Parma. Sullo sfondo resta il nome di Daniele De Rossi, ma il Club sta battendo anche delle altre piste. Quella estera, per esempio, è da tenere in considerazione per diversi motivi. La novità delle ultime ore, però, è questa: pare che il cerchio si. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Parma, avanti con i colloqui: De Rossi sullo sfondo ma c'è la pista estera

Serie A, l'Inter vira su Chivu dopo il no di Fabregas: il Parma pensa a De Rossi - In questa intensa estate di rivoluzioni nel calcio italiano, l'Inter si rimette in gioco con una scelta audace: Cristian Chivu al timone, dopo il no di Fabregas e le voci sul Parma che pensa a De Rossi.

