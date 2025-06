Parla tranquillamente al telefono quando accusa un malore | muore sul posto un uomo di 57 anni La tragedia presso la stazione della metromare di Ostia

Una giornata drammatica presso la stazione della metromare di Ostia: un uomo di 57 anni, mentre parlava al telefono, ha accusato un malore improvviso e si è accasciato. Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorritori, per lui non c’è stato nulla da fare. Una tragedia che scuote la comunità e ci ricorda l’importanza della prevenzione. Restate aggiornati con DayItalianews per tutte le notizie più importanti.

Un tragico episodio quello verificatosi presso la stazione di Stella Polare a Ostia, dove un uomo di 57 anni è morto improvvisamente mentre si trovava sulla banchina in attesa della metromare. Il dramma è avvenuto intorno alle 12 di oggi, quando l'uomo, che stava parlando al telefono, ha accusato un malore e si è accasciato a terra. Nonostante l'immediato intervento dei soccorritori, non è stato possibile salvarlo. I tentativi di soccorso e l'intervento delle autorità. Il 118, arrivato tempestivamente con il supporto della polizia, ha cercato di rianimare l'uomo, ma i tentativi sono stati inutili.

