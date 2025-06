Parla il medico del 118 aggredito sulla Pontina | Stiamo bene il danno più grande è emotivo

Parla il medico del 118 aggredito sulla Pontina: "Stiamo bene, il danno più grande è quello emotivo." Con l'ambulanza in corsa a sirene spiegate per soccorrere un bambino, un’auto ostacola il passaggio. Alla guida, un 30enne alterato dall’alcol, ha complicato la situazione. La nostra priorità resta salvare vite, ma episodi come questi mettono a dura prova anche il cuore e la professionalità degli operatori di emergenza.

L'ambulanza percorre a tutta velocità e a sirene spiegate la Pontina. Deve soccorrere un bambino, ma lungo la strada un'altra auto ne ostacola il transito. Alla guida c'è un 30enne di Latina, in stato di alterazione dovuto all'assunzione di alcolici. Il mezzo di soccorso è riuscito a superare il. 🔗 Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - Parla il medico del 118 aggredito sulla Pontina: "Stiamo bene, il danno più grande è emotivo"

In questa notizia si parla di: pontina - parla - medico - aggredito

Aggressione sulla Pontina a Terracina, parla il medico colpito con un pugno: Grazie per la solidarietà ricevuta; Terracina. ostacola il passaggio dell’ambulanza poi picchia il medico del 118; MEDICO AGGREDITO IN SERVIZI, PARLA LA VITTIMA (EX ASSESSORE A TERRACINA): NOI SANITARI NON SIAMO TUTELATI.

Aggressione sulla Pontina a Terracina, parla il medico colpito con un pugno: "Grazie per la solidarietà ricevuta" - Così su Facebook: " Il dispiacere nel mancato apprezzamento di chi corre in strada per salvare una vita è l'unica vera ferita che abbiamo riportato" ... Da latinaoggi.eu

Terracina, medico aggredito sulla Pontina mentre era in servizio: la solidarietà del sindaco Giannetti - A Terracina, il medico Vincenzo Di Girolamo è stato aggredito sulla Pontina mentre era in servizio a bordo di un’automedica. Scrive gaeta.it