Paris Air Show il governo francese vieta l’accesso a cinque stand israeliani Tel Aviv | Segregazione oltraggiosa

Il Salone dell’Aeronautica di Le Bourget a Parigi si trasforma in un palcoscenico di tensioni: il governo francese ha deciso di vietare l’accesso a cinque stand israeliani, circondati da pareti nere che celano le aziende di Tel Aviv. Una mossa forte, motivata dalla presunta violazione degli accordi, che solleva interrogativi sulla politica e la diplomazia internazionale. Ma cosa c’è dietro questa segregazione oltraggiosa?

Accesso vietato a cinque stand di aziende israeliane. Lo ha ordinato il governo francese in occasione del Salone dell’Aeronautica e della Difesa di Le Bourget, a Parigi, dove sono state montate delle pareti divisorie nere attorno ai padiglioni dell’ industria della difesa israeliana. Una decisione che, stando a quanto riportato da una fonte istituzionale all’ Afp, deriva dalla presunta violazione degli accordi presi con Israele: esponevano “ armamenti offensivi “, come quelli potenzialmente in uso a Gaza. Immediata la condanna da parte del ministero della Difesa israeliano che, in una dichiarazione ufficiale, ha definito la misura “ oltraggiosa e senza precedenti”, oltre che “una forma di segregazione”, e ha chiesto la revoca istantanea da parte delle autorità francesi e degli organizzatori dell’evento. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it