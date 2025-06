Parigi oscurati i padiglioni delle aziende israeliane all’Air Show

Durante la 55esima edizione dell'Air Show di Parigi, i padiglioni delle aziende israeliane sono stati oscurati con pannelli neri, una decisione sorprendente presa dalle autorità francesi all'ultimo minuto. Israele Aerospace Industries, Rafael, Elbit e UVision sono rimasti nascosti dietro queste barriere, lasciando il pubblico senza poter ammirare i loro avanzati strumenti militari. La polizia francese è impegnata a garantire la sicurezza e a gestire questa situazione inaspettata, che ha acceso il dibattito internazionale.

Pannelli neri intorno agli stand delle aziende di difesa israeliane al Salone internazionale dell’aeronautica e dello spazio di Parigi. Tra le imprese coinvolte Israel Aerospace Industries, Rafael, Elbit e UVision. La decisione è stata presa dalle autorità francesi nella notte prima dell’apertura della 55esima edizione dell’esposizione. Al momento non è possibile vedere gli strumenti militari esposti dalle aziende e la polizia francese è presente sul posto con alcuni agenti della Compagnie républicaine de sécurité per presidiare la zona. Secondo le prime ricostruzioni la decisione sarebbe arrivata dalle autorità francesi dopo la richiesta, rifiutata delle aziende israeliane, di non esporre armi offensive visto il conflitto in corso con l’Iran e la situazione a Gaza. 🔗 Leggi su Lapresse.it