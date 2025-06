Pardini | Gaia deve consegnare i documenti ma andiamo avanti con il Tar

Il sindaco Mario Pardini non ha esitato a sfidare le dichiarazioni dei vertici di Gaia, sottolineando che l’impegno verso il cronoprogramma stabilito dall’Autorità Idrica Toscana è fondamentale per il buon andamento del progetto. Mentre l’azienda si rifiuta di consegnare alcuni documenti, Pardini ribadisce che la trasparenza e la collaborazione sono imprescindibili. La questione si sta intensificando, e noi continueremo a seguire da vicino gli sviluppi.

"Il cronoprogramma su Gaia e Geal l’ha fissato l’ Autorità Idrica Toscana e siamo nei tempi richiesti, ma così come dobbiamo dare documenti li dobbiamo anche ricevere: quanto affermano i vertici di Gaia sulla documentazione che non intendono fornire non sta in piedi": il sindaco Mario Pardini non usa mezzi termini per commentare le dichiarazioni dei vertici dell’azienda dentro cui dovrebbe confluire Geal e che si sta rifiutando di fornire la documentazione e i numeri che Lucca Holding ha formalmente richiesto per consentire una valutazione dell’azienda destinata, salvo colpi di scena, a inglobare la storica azienda lucchese dell’acqua. 🔗 Leggi su Lanazione.it