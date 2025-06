Parco di Torre in balia dei vandali residenti esasperati | Meglio un parcheggio

Il parco di Torre è diventato al centro di un acceso dibattito: residenti esasperati e vandali minacciano la tranquillità di questa oasi verde, spingendo alcuni a proporre di trasformarlo in un parcheggio. La petizione in corso riflette il desiderio di preservare lo spazio come luogo di relax e sicurezza, ma la questione rimane complessa. La paura di perdere un angolo di pace rende urgente trovare una soluzione equilibrata per il quartiere.

Sta facendo discutere la proposta di una petizione per cambiare la destinazione d’uso del parco di via Monte Grappa. L'area verde rischia di trasformarsi in un parcheggio dopo gli ultimi casi che si sono verificati nel quartiere di Torre. Il senso di insicurezza si fa sentire con l'aumento. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it © Pordenonetoday.it - Parco di Torre in balia dei vandali, residenti esasperati: "Meglio un parcheggio"

