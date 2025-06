Parchi stazione San Leonardo | controlli a raffica e sequestro di droga

Le aree della stazione San Leonardo sono state teatro di un’intensa operazione delle forze dell’ordine, con controlli a raffica e sequestri di droga. La Polizia di Stato ha rafforzato la presenza per garantire sicurezza e legalità, affrontando il fenomeno dello spaccio e della presenza irregolare, e dimostrando un impegno costante nel tutelare cittadini e visitatori. La lotta alla criminalità resta una priorità imprescindibile per la nostra comunità.

La Polizia di Stato ha intensificato i servizi straordinari di controllo del territorio finalizzati alla vigilanza nelle aree della città fortemente interessate dalla presenza di cittadini stranieri irregolari sul territorio italiano e di quelle zone interessate dallo spaccio di sostanze. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Parchi, stazione, San Leonardo: controlli a raffica e sequestro di droga

In questa notizia si parla di: parchi - stazione - leonardo - controlli

Il Parco a Mare si apre sabato mattina dalle 7.00, ma da quest’anno, non avremo date di chiusura in quanto ultimati finalmente i lavori, resterà aperto come uno dei nostri parchi urbani anche durante il resto dell’anno, sulla base di orari stagionali. Partiamo pro Vai su Facebook

Parchi, stazione, San Leonardo: controlli a raffica e sequestro di droga; Controlli a tappeto al San Leonardo, arrestato spacciatore -; Carabinieri arrestano due ladri a Parco Leonardo.

Controlli nei parchi e in zona stazione - Modena nell’intera zona del parco Pertini, a ridosso del centro storico, in viale Crispi, nel piazzale Natale Bruni e in genere in tutta la zona della stazione ferroviaria. Come scrive ilrestodelcarlino.it

Controlli in stazione a Brescia: setacciati locali, parchi, aree private - Parola di forze dell’ordine, che all’unisono hanno dichiarato guerra all’illegalità e al degrado. Si legge su quotidiano.net