Papà ti voglio salutare e dirti che ti amo Non so se riusciremo a vederci | l’incubo dei pallavolisti iraniani

Pap224, ti voglio salutare e dirti che ti amo. Non so se riusciremo a vederci, ma il ricordo di te rimarrà sempre vivo. Nel frattempo, l’incubo dei pallavolisti iraniani, arrivati in Brasile per la Nations League, ci ricorda quanto la guerra possa affliggere anche chi sembra distante. Quanto può essere fragile la pace e quanto forte il desiderio di normalità. La loro storia ci invita a riflettere e ad apprezzare ciò che abbiamo.

Sono arrivati in Brasile pochi giorni fa, per giocare la Nations League. Proprio durante la prima partita, contro gli Stati Uniti, nel frattempo a casa loro cadevano le bombe sganciate da Israele. La Nazionale di pallavolo dell' Iran ha saputo tutto qualche ora dopo, una volta rientrata in albergo. Da allora, i giocatori vivono un incubo che riguarda quasi solamente loro: dei privilegiati, lontani dalla guerra, ma pure lontani dalle loro famiglie, con il terrore di non poterle rivedere mai più. A raccontare il loro dramma è il ct, l'italiano Roberto Piazza, che alla Gazzetta dello Sport prova a spiegare cosa si prova in queste condizioni.

