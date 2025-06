Papa Leone | Evitate l’olocausto nucleare nel 2024 spesi 100 miliardi di dollari per le armi

È dovere di tutti promuovere la pace e mettere da parte le armi, affinché nel 2024 non si ripeta il dramma di un’altra minaccia nucleare. Con oltre 100 miliardi di dollari spesi per armamenti, è urgente riconsiderare le priorità e investire nel dialogo e nella cooperazione internazionale. Solo così possiamo sperare in un futuro sicuro, libero dalla paura di un olocausto nucleare.

Mentre Papa Leone esorta: “Nessuno minacci l’esistenza dell’altro”, e mentre “si è gravemente deteriorata la situazione” e Israele-Iran rischiano l’olocausto nucleare, nel 2024 la spesa per le armi nucleari ha superato la mostruosa cifra di 100 miliardi di dollari. E invece occorre ridurre la spesa per armamenti, sostenere la pace e “liberare il mondo dalla minaccia nucleare, attraverso un incontro rispettoso e un dialogo sincero”. “È dovere di tutti i Paesi sostenere la causa della pace, avviando cammini di riconciliazione e favorendo soluzioni che garantiscano sicurezza e dignità per tutti”. Le parole di Papa Prevost cadono il 14 giugno 2025 dopo una nottata di missili e droni, esplosioni e allarmi, colonne di fuoco e di fumo mentre si teme “l’inizio di un conflitto” dalla portata incontrollabile e dagli esiti catastrofici. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Papa Leone: “Evitate l’olocausto nucleare”, nel 2024 spesi 100 miliardi di dollari per le armi

In questa notizia si parla di: nucleare - papa - leone - olocausto

Israele-Iran, Papa Leone: «Nessun Paese minacci l'esistenza di un altro». Il ministro iraniano rassicurava sul nucleare "pacifico" - In un mondo complesso e interconnesso, le parole di responsabilità e dialogo risuonano più che mai. Mentre il ministro iraniano ribadisce il carattere pacifico del nucleare, la basilica di San Pietro si apre a un messaggio di speranza e unità, con Papa Leone XIV che invita alla riflessione: nessun paese dovrebbe minacciare l’esistenza di un altro.

«Abbiamo attaccato il quartier generale nucleare dell’Iran. Il regime terroristico iranianoinvece sta prendendo di mira i nostri civili». Lo ha detto in un briefing il portavoce dell’Idf, il generale Effi Defrin. Vai su Facebook

Papa Leone: “Evitate l’olocausto nucleare”, nel 2024 spesi 100 miliardi di dollari per le armi; Le bombe e la coscienza: quando il denaro tace è la coscienza che deve parlare ed insorgere; L'Autorità Nazionale Palestinese: «Stiamo lavorando a un incontro con papa Leone».

Perché l'operazione contro l'Iran è stata chiamata 'Rising lion'- Leone nascente - L'obiettivo di Netanyahu non è solo quello di fermare l'ascesa nucleare di Teheran, ma di "aiutare" gli iraniani ... Lo riporta msn.com