Panico in mare elicottero precipita tra le barche

Una giornata di relax si è trasformata in un dramma quando un elicottero, con cinque persone a bordo, è precipitato tra le barche nel porto turistico. Il fragore dell’impatto e il panico sui volti dei presenti hanno lasciato tutti senza parole, mentre il velivolo sprofondava nelle acque. La scena si è tinta di tensione e speranza, nel tentativo di salvare vite in un momento di emergenza improvvisa. La loro sorte rimane ancora avvolta dal mistero.

