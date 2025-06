Pandemia Schillaci | Antimicrobico resistenza è la vera emergenza ma siamo pronti

La pandemia di COVID-19 ha catturato l’attenzione di tutto il mondo, ma c’è una minaccia invisibile che potrebbe mettere a repentaglio i nostri progressi: l’antimicrobico resistenza. Orazio Schillaci, ministro della Salute, ha sottolineato come questa sia la vera emergenza, e che l’Italia, prima tra i paesi, si sia già attivata con fondi dedicati. Siamo pronti ad affrontare questa sfida, ma la strada richiede un impegno costante e condiviso.

“La vera emergenza oggi è l’antimicrobico resistenza, la vera pandemia silente che per primi come Italia abbiamo affrontato l’anno scorso al G7. Abbiamo messo dei fondi per combatterla e siamo pronti ad affrontare nuove pandemie “. Lo ha detto il ministro alla Salute Orazio Schillaci a margine degli Stati Generali della Prevenzione in svolgimento a Napoli. 🔗 Leggi su Lapresse.it