Panchina rossa per Gentiana dove l’ex marito si è seduto dopo il femminicidio

In un gesto di memoria e riflessione, la panchina rossa intitolata a Gentiana a Tolentino diventa simbolo di ricordo e lotta contro il femminicidio. Dopo il tragico delitto, questa installazione testimonia l’importanza di non dimenticare e di impegnarsi per un futuro senza violenza sulle donne. Domani, con la convalida dell’arresto, si chiude un doloroso capitolo, ma si apre anche una speranza di consapevolezza.

Tolentino, 16 giugno 2025 – La panchina su cui si è seduto Nikollaq Hudhra dopo aver ucciso a coltellate l’ex moglie diventa una panchina rossa con la scritta “In ricordo di Gentiana”. Domani ci sarĂ la convalida dell’arresto per il 55enne di origini albanesi che sabato sera a Tolentino, in viale Benadduci, ha ammazzato l’ex coniuge 45enne Gentiana Hudhra -di professione badante, anche lei albanese- per poi prenderla a calci e aspettare sulla panchina che arrivassero le forze dell’ordine. Tutto davanti allo sguardo attonito dei passanti, tra cui minorenni. Il sindaco Mauro Sclavi e l’amministrazione comunale, di intesa con i capigruppo consiliari, in seguito al femminicidio, hanno deciso di promuovere una manifestazione per ricordare Gentiana e per sensibilizzare l’opinione pubblica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Panchina rossa per Gentiana dove l’ex marito si è seduto dopo il femminicidio

