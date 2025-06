Panahi e altri registi iraniani rilasciano un comunicato ufficiale sui bombardamenti israeliani in Iran

In un gesto coraggioso e senza precedenti, Panahi e altri rinomati registi iraniani hanno diffuso un forte messaggio di pace, chiedendo la fine dei bombardamenti e della guerra in Iran. Pubblicato in esclusiva dal Corriere della Sera, il loro appello invita alla cessazione dell’arricchimento dell’uranio, alle dimissioni del regime di Khamenei e a un futuro di speranza e dialogo. È un monito potente che invita tutti noi a riflettere sul valore della pace.

Pubblicato in esclusiva dal Corriere della Sera un testo in cui gli artisti chiedono cessazione dell'arricchimento dell'uranio, fine immediata della guerra e dimissioni del regime di Khamenei.

La lettera di 7 intellettuali iraniani: "L'arricchimento dell'uranio cessi subito, il regime autoritario lasci, la guerra si fermi" - "L'unica via credibile per preservare l'Iran e il suo popolo è che le autorità attuali si dimettano e facilitino una transizione ... Si legge su huffingtonpost.it