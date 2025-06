Pamela Petrarolo su Zeudi Di Palma | Appena la nomini parte una querela su di lei argomenti poco chiari

Pamela Petrarolo svela un retroscena intrigante sulla sua amicizia con Zeudi Di Palma, conosciuta al Grande Fratello. Ogni volta che il suo nome viene menzionato, scoppia una querela, alimentando sospetti e curiosità tra i fan. La tensione tra le due sembra andare oltre le parole, lasciando aperti numerosi interrogativi. Ma cosa c’è realmente dietro questa ostilità ? La verità potrebbe essere più sorprendente di quanto sembri.

Pamela Petrarolo non nega di non essere rimasta in buoni rapporti con Zeudi Di Palma, conosciuta nella Casa del Grande Fratello. “Appena la nomini, parte una querela”, ha dichiarato, lasciando intendere un apro confronto a telecamere spente. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: pamela - petrarolo - zeudi - palma

Mister Movie | Pamela Petrarolo: Sogno Tale e Quale Show e VeritĂ sul Grande Fratello - Pamela Petrarolo si apre in un'intervista esclusiva, esprimendo il suo desiderio di partecipare a Tale e Quale Show e condividendo veritĂ inaspettate sui suoi ex coinquilini del Grande Fratello.

Grande Fratello, fino a 120 euro per incontrare Zeudi Di Palma: la reazione di Pamela Petrarolo https://torresette.news/rubriche/social-network/2025/05/23/grande-fratello-fino-a-120-euro-per-incontrare-zeudi-di-palma-la-reazione-di-pamela-petrarolo… #Gran Vai su X

PAMELA PETRAROLO added a new photo — in... - PAMELA PETRAROLO Vai su Facebook

Pamela Petrarolo su Zeudi Di Palma: “Appena la nomini parte una querela, su di lei argomenti poco chiari”; Grande Fratello, Pamela Petrarolo cambia idea su Zeudi Di Palma e la madre dell’ex Miss Italia rompe il silenzio sui social; Le opinioni di Pamela Petrarolo su Zeudi Di Palma e Javier Martinez.

Pamela Petrarolo su Zeudi Di Palma: “Appena la nomini parte una querela, su di lei argomenti poco chiari” - Pamela Petrarolo non nega di non essere rimasta in buoni rapporti con Zeudi Di Palma, conosciuta nella Casa del Grande Fratello ... Riporta fanpage.it