Palmeiras-Porto le pagelle | ottimo Weverton 7 i portieri sono i migliori Gabri Veiga delude | 5,5

Nel match tra Palmeiras e Porto, le pagelle svelano protagonisti sorprendenti e feedback articolati. Weverton si distingue con un ottimo 7, confermando la sua solidità tra i pali, mentre Gabri Veiga delude le aspettative. Claudio Ramos si conferma un elemento prezioso con due parate decisive, e Samu Aghehowa incanta con il suo fisico imponente. La giocata più memorabile, però, è di Rios, che arricchisce il confronto di emozioni e talento.

