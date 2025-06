Palmeiras-Porto come Al-Ahly-Inter Miami | non si segna e non si vince!

Il gruppo A del Mondiale per Club si conferma un vero e proprio rompicapo, con due partite senza reti e senza vincitori. Palmeiras e Porto si sono affrontati in un duello combattuto, ma privo di gol, ripetendo il pareggio dell’esordio tra Al-Ahly e Inter Miami. La scena si prepara a una finale a New York, dove la suspense cresce: chi avrà la meglio in questa sfida di nervi? La corsa continua, e l’attesa si fa ancora più intensa.

Termina 0-0 anche la seconda partita del gruppo A del Mondiale per Club, quella tra Palmeiras e Porto. Proprio come la prima inaugurale. A RETI INVIOLATE – Insomma nel gruppo A del Mondiale per Club non vuole vincere nessuno. Dopo il pareggio all'esordio tra Al-Ahly e Inter Miami, nella notte italiana è arrivato anche il pareggio del Palmeiras contro il Porto. Peraltro con lo stesso risultato, ossia 0-0. A New York, stadio della finalissima, va in scena il match tra i brasiliani e la squadra di Anselmi. Stadio completamente colorato di verde o quasi. I talenti non mancano: in casa Verdao spicca quello di Estevao, che da luglio sarà del Chelsea, ma anche di Roque Junior, in passato cercato pure dall'Inter, dell'ex Lazio Felipe Anderson e della mezzala Richard Rios.

