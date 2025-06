Pallinari sui viali e automobilisti che alzano il gomito il weekend della Municipale

Lo scorso fine settimana, la Polizia Locale di Rimini ha intensificato i controlli sui viali e tra gli automobilisti, che spesso si lasciano prendere dall’alcol. Un impegno determinante per garantire sicurezza e prevenire tragedie sulle nostre strade, dimostrando come la vigilanza costante sia la chiave per un weekend all’insegna del divertimento responsabile e della tutela di tutti.

Lo scorso fine settimana la Polizia Locale di Rimini ha svolto un’intensa attività di controllo e prevenzione, con una presenza costante e diffusa su tutto il territorio comunale. Un impegno volto in primo luogo alla sicurezza della circolazione stradale e alla prevenzione degli incidenti, ma. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Pallinari sui viali e automobilisti che alzano il gomito, il weekend della Municipale

In questa notizia si parla di: pallinari - viali - automobilisti - alzano

Pallinari sui viali e automobilisti che alzano il gomito, il weekend della Municipale.

'Pallinari', la polizia ripulisce il lungomare - Quella dei pallinari, una ‘tradizione’ tutta partenopea che negli ultimi anni ha visto l’ingresso di nuovi ‘artisti’, soprattutto ... Secondo ilrestodelcarlino.it

Pallinari a Rimini, prime multe per le tentate truffe ai turisti - A questo proposito, sono già due le ‘batterie’ che sono state fermate con sei multe a chi stava per ... Segnala ilrestodelcarlino.it