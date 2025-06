Pallavolo Grosseto | Elisabetta Alberti nuova guida tecnica in serie C femminile

La Pallavolo Grosseto si rinnova con entusiasmo e determinazione, affidando la guida tecnica della squadra femminile a Elisabetta Alberti, una figura di grande esperienza e passione. Dopo la retrocessione in Serie C, il club ha scelto di ripartire con rinnovato slancio, concentrandosi sul campionato regionale come trampolino di rilancio. La nuova era è pronta ad aprire un capitolo carico di speranze e sfide ambiziose.

Dopo la retrocessione dalla B2 alla C femminile, la Pallavolo Grosseto cambia guida tecnica. Rossano Rossi, allenatore della formazione femminile e al tempo stesso direttore tecnico di tutto il sodalizio, lascia la guida della prima squadra femminile, che sarà affidata a Elisabetta Alberti. Dopo un breve periodo di doverosa riflessione la Pallavolo Grosseto ha deciso di ripartire dal campionato regionale di serie C senza quindi metter mano al portafoglio e acquistare il titolo per la serie B2. Una stagione per ricaricare le pile e cercare da subito di tornare sui palcoscenici nazionali, valorizzando giocatrici del vivaio biancorosso.

In questa notizia si parla di: femminile - pallavolo - grosseto - guida

